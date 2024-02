Franky Van der Elst en Peter Vandenbempt vellen duidelijk oordeel over actie van Hein Vanhaezebrouck: "Dat is vernederend"

Afgelopen weekend speelde KAA Gent in eigen huis 2-2 gelijk tegen Antwerp. Wat na de wedstrijd opviel, was dat Hein Vanhaezebrouck zijn spits Laurent Depoitre niet spaarde tijdens de persconferentie.

Vanhaezebrouck was van mening dat Depoitre een grote kans op het einde van de wedstrijd altijd had moeten scoren. Dat liet hij duidelijk merken. "Ik zie Patrick Goots zitten in de zaal, misschien kan ik nog eens praten met hem, wie weet. We krijgen een aantal reuzekansen. Ik denk dat Patje er ongeveer 1.000 maakte zoals dat binnenlopertje aan de tweede paal", klonkt het op de persconferentie.

Franky Van der Elst liet zich uit over de zaak tijdens Extra Time. "Ik moet eerlijk zeggen: ik vind het erover van Hein. Ik heb hem heel graag, maar hier kwetst hij Depoitre. Echt kwetsen. Dat doe je niet. Die dingen over Goots en Janssen moet je er niet bijhalen. Ik vind dat voor Depoitre zo pijnlijk ..."

Peter Vandenbempt ondersteunt die mening. "Ik ben het eens met Franky, je kan de opmerking geven dat hij daar moest zijn, dat die bal binnen moest, maar de rest is vernederend."