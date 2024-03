Mark Van Bommel verklaart opvallende keuze in basiself: "Zoiets doe je normaal niet"

Het was even wenkbrauwen fronsen toen de basisopstelling van Antwerp doorsijpelde voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden.

Michel-Ange Balikwisha stond namelijk in de basis ten koste van Jacob Ondrejka. Balikwisha had sinds 26 december 2023 immers geen minuten meer gemaakt voor de Great Old. Na een knieblessure werd begin 2024 duidelijk dat hij een operatie moest ondergaan en dus nog langer out zou zijn.

In de beker tegen KV Oostende afgelopen week was er nog geen sprake van Balikwisha in de wedstrijdkern van Antwerp en dus was de verrassing groot dat hij meteen in de basis mocht starten van Mark Van Bommel ten koste van Jacob Ondrejka die zeker niet in slechte doen was.

Uitleg Mark Van Bommel

Van Bommel gaf achteraf tekst en uitleg bij zijn keuze. "Want op voorhand hadden we ook niet gedacht dat hij nu al speelklaar zou zijn", gaf de Nederlander toe. "Balikwisha heeft echter indruk gemaakt op training waardoor ik wist dat hij al kon spelen."

En dus ook meteen starten? "Ondrejka had last na de wedstrijd tegen Oostende", ging Van Bommel verder. "Ik kon dus tegen Balikwisha zeggen dat hij 45 minuten mocht vlammen. Tegen Jacob kon ik dan zeggen dat ik hem door zijn lichte blessure ging inbrengen bij de rust. Normaal doe je zoiets niet op voorhand met helft om helft maar de kans deed zich nu perfect voor", was de uitleg van Van Bommel.

Beide spelers leken alvast nergens nog last van te hebben en zeker Ondrejka niet. Na zijn invalbeurt was hij namelijk goed voor twee doelpunten.