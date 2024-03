Sam Baro wil ingrijpen: 'Gent onderzoekt mogelijkheden en... wil Vanhaezebrouck vervangen door coach van deze Belgische eersteklasser'

KAA Gent bekijkt de mogelijkheden in het trainerslandschap. De kans lijkt realistisch dat Hein Vanhaezebrouck volgend seizoen niet langer in de dug-out zit. En de Oost-Vlamingen richten de pijlen op een coach die een andere Belgische eersteklasser richting Champions Play-Off aan het loodsen is.

Besnik Hasi staat op de radar van KAA Gent. De voormalige coach van onder meer RSC Anderlecht en Olympiakos Piraeus doet het momenteel héél goed bij KV Mechelen. Meer zelfs: De Maneblussers lijken op weg naar een plaats in de Champions Play-Off. "Het klopt dat Gent met Hasi in zee wil gaan", aldus Filip Joos in 90Minutes. "Het is straf wat hij bij Mechelen aan het doen is. Het klopt dat hij de voorbije jaren in de vergetelheid geraakt is, maar onderschat Besnik niet. Hij heeft Anderlecht destijds ook kampioen gemaakt, hé." Het contract van Hasi Achter De Kazerne loopt op het einde van het seizoen al af. Beide partijen kozen er enkele maanden geleden voor om géén langlopende verbintenis aan te gaan met elkaar. Het zorgt ervoor dat De Buffalo's hun slag kunnen slaan. Wie is volgend seizoen de coach van KAA Gent? Ook de overeenkomst tussen Gent en Vanhaezebrouck is na dit seizoen ten einde. Al hebben de Oost-Vlamingen een optie om er een jaargang extra aan vast te hangen. Met andere woorden: er is een plan B voor het geval dat er geen nieuwe coach wordt gevonden.