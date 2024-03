KV Mechelen in de Champions' Play-offs? Kapitein Rob Schoofs zet iedereen op scherp

KV Mechelen pakte tegen Cercle Brugge een levensbelangrijke driepunter in de strijd om de top zes. Kapitein Rob Schoofs weet wat er nu moet gebeuren om die ook te halen.

Winnen was absoluut noodzakelijk voor KV Mechelen om zijn kansen op de top zes nog gaaf te houden. Vijf minuten voor tijd gaf Rob Schoofs de beslissende voorzet voor de winning goal van Bilal Bafdili.

Champions' Play-offs

Dankzij het puntenverlies van KAA Gent en Racing Genk staat alles nu op een zakdoek voor de laatste twee plaatsen in de top zes. Malinwa heeft amper één puntje minder dan Cercle, Gent en Genk. Alles kan dus nog.

Met nog een thuiswedstrijd tegen Westerlo en een uitwedstrijd tegen OH Leuven moet Mechelen nog twee keer vol aan de bak. En daarbij hopen dat de concurrenten ook nog punten laten liggen. Dat beseft Schoofs ook.

"We hebben nog zes op zes nodig. Westerlo en OHL hebben de punten nodig, dus we rekenen ons niet rijk. Voeten op de grond en punten pakken. Dat moeten we doen. We staan aan de poort van de top zes. We mogen nu niet stoppen."