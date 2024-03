'Niet het transferbeleid, maar dit is de héél grote én persoonlijke frustratie van Tissoudali bij KAA Gent'

Tarik Tissoudali heeft een bommetje gedropt. De aanvaller van KAA Gent wijst naar het bestuur voor de sportieve malaise. Al heeft de frustratie van de Marokkaanse aanvaller een andere oorzaak.

"De kern van ons probleem is het transferbeleid van KAA Gent", was Tarik Tissoudali afgelopen weekend ongemeen hard na de nederlaag van De Buffalo's op het veld van Standard. "In mijn ogen heeft de club op dat vlak gefaald."

We moeten er geen tekening bij maken: de Gentse bestuurskamer is furieus. Uiteraard zijn de sportieve prestaties een doorn in het oog van Tissoudali. Maar de oorzaak van zijn ware frustratie ligt elders.

© photonews

Het Laatste Nieuws weet dat Tissoudali in februari een interessante transfer kon maken naar de Amerikaanse Major League Soccer. Die overgang werd echter tegengehouden door Gent. De Buffalo's hadden na het sluiten van de Belgische transfermarkt immers de kans niet om een vervanger aan te trekken.

Mocht Tarik Tissoudali niet weg bij KAA Gent?

Bovendien was de Gentse aanval al volledig kaalgeplukt (Victor Orban en Hugo Cuypers maakten wel hun transfer, nvdr.) en was het transferbod niet danig hoog dat er niet kon geweigerd worden. Resultaat: een gefrustreerde aanvaller die beseft dat er een trein is gepasseerd die wellicht niet meer zal stoppen.