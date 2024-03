Philippe Albert ziet het weer rooskleurig in voor Standard na zege tegen Gent: "Dat zou pijn kunnen doen"

Standard mag opgelucht ademhalen. Met vijf punten voorsprong op OH Leuven zijn de play-downs quasi geen optie meer. Voor Philippe Albert lijkt het mogelijk dat de Rouches hun seizoen toch nog wat kleur geven.

Gent schoot zichzelf in eigen voet, maar Standard profiteerde er wel vol van. Dat is al anders geweest dit seizoen. "Er waren wedstrijdincidenten, een logische rode kaart, een gemiste kans voor de Buffalos om 0-2 te maken, kritiek van Vanhaezebrouck op de scheidsrechter...", analyseerde Albert bij de RTBF.

"Het verloop van de wedstrijd stelde de Rouches in staat om de controle over te nemen, met 11 tegen 10. Maar ik vind dat Standard vooral zijn ritme heeft teruggevonden, aangemoedigd door een enthousiast Sclessin. De situatie was zo dat ze geen punten konden verspillen. Deze overwinning redt Standard."

En nu kunnen ze dan bevrijd spelen? "De Luikenaars moeten vooral genieten, hun supporters plezieren en zich al voorbereiden op de Playoffs 2. En waarom niet streven naar iets moois in deze mini-competitie? Ze moeten ambitieus zijn... en met een bevrijd team zou dat pijn kunnen doen..."