Tarik Tissoudali doorbreekt de stilte en reageert zelf nadat hij bommetje dropte bij KAA Gent

Tarik Tissoudali was niet gelukkig na de 4-2 nederlaag bij Standard. Dat liet hij na de wedstrijd héél duidelijk merken.

Na afloop vertelde Tissoudali waar het probleem van de Buffalo's ligt. "De kern van ons probleem is het transferbeleid van KAA Gent. In mijn ogen heeft de club op dat vlak gefaald."

Iets waar ze bij het Gentse bestuur natuurlijk niet zo hard mee kunnen lachen. Coach Hein Vanhaezebrouck gaf er na afloop zijn mening over en begreep zijn speler ergens wel.

Maar nu reageert Tissoudali zelf op het bommetje dat hij dropte. Op Instagram plaatste hij een foto op zijn verhaal met een duidelijke boodschap.

"Zaterdag sprak ik in het heetst van de strijd na de wedstrijd. Dat had ik niet mogen doen. Laten we nu positief blijven en focussen op de wedstrijd tegen Union. It's not over yet", klonk het bij de Gent-speler.