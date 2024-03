Club Brugge-coach Ronny Deila opvallend positief op persconferentie: "Het is nog niet voorbij"

Donderdagavond neemt Club Brugge het op tegen Molde in Noorwegen. Ronny Deila keert terug naar zijn thuisland waar hij de drie punten hoopt mee te nemen.

Club Brugge heeft tegen Molde de kans om te bevestigen na de 0-3 overwinning tegen KRC Genk. Op zijn persconferentie voor de wedstrijd leek coach Ronny Deila in ieder geval opvallend optimistisch en ambitieus te zijn.

"Onze ambitie is nog altijd om alles te winnen", begint hij volgens Het Laatste Nieuws. "Je moet wat geluk hebben in dit toernooi. En je hebt een reeks goeie prestaties nodig."

Hij waarschuwt zijn ploeg al even voor de tegenstander. "Molde is een stevige opponent - ze haalden enkel sterke winteraanwinsten. En als je ziet wat Bodø in de vorige ronde met Ajax gedaan heeft… We voelen dat we klaar zijn."

Hij heeft het ook nog even over de competitie. Blauw-zwart is bijna zeker van de Champions Play-offs maar Ronny Deila heeft grotere doelen voor ogen dan gewoon Play-off 1 halen. Hij beseft dat de achterstand groot is, maar wil niet opgeven.

"Alles is nog steeds mogelijk dit seizoen. In de competitie lopen we achter, maar ook daar is het nog niet voorbij. Ik zal niet opgeven tot de laatste minuut gespeeld is", besluit de Club-coach.