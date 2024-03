Opvallend: dit was niet de eerste 'penaltygate' in België, ooit werd wedstrijd in 1A al eens herspeeld



Foto: © photonews

Dinsdag werd beslist dat KRC Genk de wedstrijd tegen Anderlecht niet mag herspelen. Maar het zou echter niet de eerste keer zijn geweest dat iets gelijkaardigs gebeurde. De eerste Belgische penaltygate dateert van 1967. Toen ging het niet om KRC Genk maar wel om een andere Limburgse club; STVV. Het Belang van Limburg meldt dat er toen bij een 2-3 voorsprong voor de Truienaars tegen Daring Brussel een penalty volgde voor de Brusselaars. Zij maakten gelijk, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt af. De reden hiervoor was dat er bij het nemen van de penalty, twee Brusselaars in het strafschopgebied stonden. STVV kreeg een vrije schop. De scheidsrechter van dienst ging na afloop in het reglement kijken. Daarin stond volgens HBvL: 'Wanneer bij strafschop met doelpunt tot gevolg een speler der bevoordeligde partij een fout begaat door zich op minder dan 9,15 meter van de bal of in de rechthoek te bevinden dient de strafschop hernomen te worden.' De ref gaf zonder problemen zijn fout toe, en liet de wedstrijd herspelen. Twee maanden nadien won STVV dezelfde wedstrijd met 1-4.



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur