Peter Vandenbempt heeft nog duidelijke boodschap voor scheidsrechters nadat KRC Genk wedstrijd tegen Anderlecht niet mag herspelen

Er werd dinsdag beslist dat de wedstrijd Anderlecht-Genk niet opnieuw gespeeld moet worden. Peter Vandenbempt is van mening dat dit de enige logische beslissing is.

Veel mensen hebben verschillende meningen over de zaak. Peter Vandenbempt gaf de zijne bij het VRT Nieuws en gaf een aantal argumenten. "Wat mij betreft is het de enige logische beslissing in een zaak die er eigenlijk geen had mogen zijn. Ondertussen werd die ook met argusogen internationaal gevolgd door UEFA en FIFA."

"Want met haar eerdere beslissing had de Disciplinaire Raad een principe dat toch belangrijk is voor een vlot verloop van de competities, op de helling gezet. Namelijk, in de sport en in het voetbal aanvaard je de beslissingen en dus ook de fouten van de scheidsrechter", gaat hij verder.

Hij herhaalt de verdediging van het BAS nog even. "En, zegt het BAS, het Referee Department heeft die beslissing zeer zorgvuldig genomen. Dat Nathan Verboomen een beslissing heeft genomen op basis van de informatie waarover hij beschikte."

Vandenbempt heeft wel nog een duidelijke boodschap voor de scheidsrechters. "De enige conclusie is: niet herspelen. En daarmee is een heleboel onrust en onzekerheid voorkomen voor de toekomst van ons voetbal denk ik."

"Maar laat het gedoe van de voorbije maanden en weken tegelijkertijd ook nog eens een extra aansporing zijn voor de scheidsrechters, voor hun bazen, om het nu dringend een heel stuk beter te gaan doen."