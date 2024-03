Union SG-coach Alexander Blessin stelt zich vragen bij tegenstander: "Zij hebben enorme druk om kampioen te worden"

Union SG neemt het donderdagavond op tegen Fenerbahçe. De Brusselaars lijken van niets of niemand nog schrik te hebben, dat blijkt weer uit de uitspraken van Alexander Blessin.

Union-coach Alexander Blessin weet dat er zeker wat mogelijk is tegen Fenerbahçe. De Brusselaars kunnen hun ongeslagen reeks verder zetten. "Het is een grote ploeg, met veel individuele kwaliteiten. We kunnen alleen maar een resultaat halen met een collectieve prestatie. We mogen niet bang zijn om fouten te maken", vertelde de coach bij Sporza.

Blessin weet ook dat de terugwedstrijd heel moeilijk zal worden. De Turkse stadions staan bekend om hun sfeer.

"We zullen eenzelfde prestatie moeten leveren als tegen Frankfurt, maar dan zonder de slechte start. Fenerbahçe heeft de kwaliteiten om ons af te straffen. En we weten dat er nog een return volgt in een ongelofelijke sfeer", gaat hij verder.

Hij stelt zich vragen bij de tegenstander. Nemen ze de Europese competitie nog wel heel serieus, gezien de situatie in de competitie?

"De vraag is hoe serieus ze deze Conference League nemen", stelt Blessin. "Ze volgen in de Turkse competitie op 2 punten van leider Galatasaray. Er is een enorme druk om landskampioen te worden, ze moeten de titel winnen. We zullen dus zien hoe ze presteren in de Conference League."