KV Kortrijk-speler doet zijn verhaal na "ware nachtmerrie": "Ik stond op de rand van een depressie"

KV Kortrijk zag aan het begin van dit seizoen meteen een zomeraanwinst uitvallen. Thierry Ambrose scheurde zijn achillespees in augustus tegen Eupen.

Afgelopen weekend zat Ambrose weer voor de eerste keer dit sinds de zomer in de selectie van KV Kortrijk. "Ik dacht dat mijn seizoen voorbij was. Maar door hard te werken ben ik vroeger dan verwacht opnieuw fit. Het is een geweldig gevoel om terug deel uit te maken van de groep", vertelde hij bij HLN.

"Het leek alsof er een mes in mijn voet werd gestoken. Ook de verdediger van Eupen wist meteen hoe laat het was. Hij vertelde me dat hij iets hoorde scheuren. Het was een ware nachtmerrie", vertelde hij bij HLN.

"Mentaal was het niet gemakkelijk om vanaf de zijlijn toe te kijken. Je voelt je machteloos. Ik stond op de rand van een depressie. Gelukkig kon ik altijd terugvallen op Lowie Vanhaesebrouck (kinesist van KV Kortrijk, n.v.d.r.) en Imke Bendels (voormalig kinesiste van KV Oostende, n.v.d.r.). Zij speelden een enorm belangrijke rol in mijn revalidatie", besluit Ambrose, die tijdens de Play-downs weer belangrijk wil zijn.