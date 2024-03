Bijzonder boze Deila geeft spelers serieuze veeg uit de pan: "Naïef en dom"

Ronny Deila werd voor zijn tactische keuzes weeral serieus op de korrel genomen. De Noor kreeg in zijn vaderland alweer een klap te verwerken. Eentje waarvan hij waarschijnlijk niet meer zal herstellen. Dit Club Brugge is ziek...

Toch beet hij van zich af toen hij geconfronteerd werd met het spelniveau van blauw-zwart. "Hoe kan je nu zeggen dat het slecht was", noteerde HLN. "We waren naïef en dom."

"We hadden de controle en moesten met een 1-1-resultaat naar huis zijn gegaan", beklaagde hij zich. Daarvoor keek hij vooral naar zijn spelers. "Maar we hebben het onszelf nog maar eens moeilijk gemaakt met het oog op de terugwedstrijd. Heel frustrerend."

Nogmaals kreeg Club een late tegengoal binnen. "We hebben er al veel over gepraat, want het is al zo vaak gebeurd. We waren naïef en dom - we liepen met te veel naar voor. Haast elke match opnieuw gebeurt het in de laatste minuten."

Ja ja ja... ik neem mijn verantwoordelijkheid

Maar het is wel Deila die de wind van voren krijgt. "Dat de supporters mij verantwoordelijk achten? Ja, ja, ja... En ik neem mijn verantwoordelijkheid - daar heb ik geen probleem mee."

"Ik ben heel gefrustreerd en boos, maar het is voorbij en we moeten er iets proberen mee te doen. Ik denk dat ik niet meer kan doen dan mijn spelers terugroepen. Wat kan ik meer doen? Als ze dat niet doen, dan is dat mijn verantwoordelijkheid."