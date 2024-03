Hoe Deila er tegen Mölde echt een zootje van maakte: niemand stond meer op zijn plaats

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Wel, Ronny Deila lijkt zo'n kat te zijn. De Noor begint nu wel heel vreemde tactische keuzes te maken. Hoe lang gaat dat nog duren?

Terwijl Deila in het begin van het seizoen vooral voor duidelijkheid koos, lijkt hij het nu zelf niet meer te weten. Akkoord, Club miste wat basisspelers in Noorwegen, maar dat was nog geen reden om met zulke keuzes uit te pakken.

In de eerste helft speelde blauw-zwart met vier verdedigers, in de tweede werden er dat drie. Met Maxim De Cuyper zelfs als centrale verdediger. Die was bij de 2-1 trouwens mee in de aanval getrokken. Dat heb je met offensieve backs die ineens niet meer op hun plaats staan.

Hij was niet de enige speler die op een andere positie moest gaan spelen. En de wissels waren niet van die aard dat Club er beter van werd. In die optiek: waarom moest Skov Olsen nu weer op de bank beginnen?

Als - met alle respect - Kyriani Sabbe de meubelen moet komen redden, is het niet meteen een teken van luxe. Deila lijkt het noorden wat kwijt. De vraag is hoe lang het Brugse bestuur het nog gaat aanzien...