Is Blessin volgend jaar nog trainer bij Union? Van der Elst slaat de nagel op de kop

Alexander Blessin heeft bergen verzet dit seizoen. Al moet er in de laatste rechte lijn wel iets gewonnen worden om met een goed gevoel het seizoen af te sluiten.

Niet veel mensen gaven Union SG dit seizoen veel kansen om over te doen wat het de voorbije jaren deed, maar ondanks veel nieuwe spelers en een nieuwe trainer pakte de mayonaise weer opvallend goed.

Met ruime voorsprong aan de leiding in de competitie, de bekerfinale en overwinteren in de Conference League. Alexander Blessin heeft dit seizoen zijn strepen al verdiend, al zou het natuurlijk sneu zijn als de Brusselaars ook dit jaar geen prijs pakken.

Blessin ligt nog tot 2025 onder contract bij Union SG, maar de vraag is natuurlijk of hij volgend seizoen nog in de Jupiler Pro League zal coachen. Volgens analist Franky van der Elst zal alles afhangen van het Europese ticket en het perspectief dat er is.

Blijft Blessin volgend seizoen trainer bij Union SG?

“Gaat Amoura weg? Gaat Puertas weg? Stroken de ambities van Union nog met die van Blessin?”, stelt Van der Elst in Het Nieuwsblad de belangrijkste vragen waar de trainer van de competitieleider mee zal zitten na dit seizoen.

Al zijn de prestaties van hemzelf als trainer ook niet onopgemerkt gebleven, zeker niet in zijn thuisland. “En misschien komt er wel een aanbieding uit Duitsland, met al die reclame die hij voor zichzelf heeft gemaakt.”

Maar ook zijn thuissituatie zou de stap naar de Bundesliga wel eens kunnen versnellen. “Ook gezien de situatie van zijn vrouw (die deels verlamd is en daardoor in Stuttgart is blijven wonen, red.) zou het begrijpelijk zijn dat hij daar dan over nadenkt.”