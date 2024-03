Ongelooflijk verhaal! 90-jarige vrouw wordt door... Lionel Messi gered van Hamas

Een 90-jarige Argentijnse vrouw in Israël is naar buiten gekomen met een ongelooflijk verhaal. Op 7 oktober werd haar huis binnengevallen door Hamas-terroristen. De vrouw zou ontvoerd worden, maar werd gered door Lionel Messi.

Esther Cuño was al jaren geëmigreerd naar Israël, maar zag in oktober van vorig jaar Hamas-terroristen binnenvallen. In een Spaanse reportage 'Voces del 7 de Octubre' doet ze haar verhaal.

“Ze vroegen waar m’n familie was”, vertelt ze. “’Ik heb geen familie, ik ben alleen. Ga maar kijken, check het huis. Jullie zullen niemand vinden.”

Maar er was een taalbarrière omdat Cuño weinig Hebreeuws verstaat. “Ik zei ze dat ik enkel Argentijns Spaans spreek.”

Dat werd echter haar redding. “De man wilde weten wat Argentinië was”, aldus Cuño. Ze vertelde daarop dat het het land was van Lionel Messi. “’Kijk je soms voetbal? Ik kom van hetzelfde land als Lionel Messi’, zei ik.

"De man zei dat hij van Messi houdt, hij legde z’n arm op m’n schouder, gaf me z’n geweer en we namen een foto. Daarna vertrokken ze.” Die foto ging in een mum van tijd viraal.