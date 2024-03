Rode Duivel doet boekje open over hoe situatie van Courtois in de ploeg sluimert

Thibaut Courtois zal deze zomer geen Rode Duivel zijn op het EK. Dat zorgt ook binnen de nationale ploeg voor de nodige spanningen.

Geen Thibaut Courtois bij de Rode Duivels. Officieel omdat hij nog herstellende is van zijn knieblessure. Ook deze zomer zal hij op Euro 2024 niet van de partij zijn, een bewuste keuze met het oog op een volledige revalidatie.

Maar we kunnen er niet naast kijken dat de doelman bij Real Madrid heel dicht bij een terugkeer staat. Het feit dat hij deze zomer het EK skipt heeft ongetwijfeld ook te maken met het conflict dat er is tussen hem en bondscoach Domenico Tedesco.

In een interview met Het Laatste Nieuws lezen we dat het dispuut tussen de twee ook duidelijk leeft binnen de ploeg, zo vertelt Youri Tielemans.

Rode Duivels zullen Courtois missen op het EK

“In de groep is het een onderwerp omdat we ons afvragen hoe het gaat aflopen”, laat de Rode Duivel weten. “Thibaut is een belangrijke speler - hij is een doelman van wereldklasse. We vinden het als spelersgroep jammer dat die situatie zulke proporties heeft aangenomen.”

Tielemans hoopt dat de situatie de komende weken en maanden niet zijn invloed zal hebben op de prestaties van de Rode Duivels. Als het fout loopt op het EK, dan zouden zowel Courtois en Tedesco voor hun halsstarrige houding wel eens terechtgewezen kunnen worden.

“Hopelijk wordt het snel geregeld zodat we het EK rustig kunnen aanvatten. Maar het is iets wat ze met twee moeten bespreken. Aan hen om een oplossing te vinden. Een goed gesprek kan daarbij helpen”, besluit Tielemans.