Union SG kan play-off-dromen Gent helemaal kelderen en daar zal minstens één Brusselse speler niet blij mee zijn

Gent kan na dit weekend al veroordeeld zijn tot het spelen van de Europe Play-offs. Eigenlijk is niets minder dan winst tegen Union SG goed genoeg om het lot nog in eigen handen te hebben. Makkelijker gezegd dan gedaan dus.

Nu KV Mechelen al gewonnen heeft vrijdag zijn er drie ploegen met 43 punten die de achtervolging op Malinwa inzetten: Cercle, Genk en Gent. Maar de Buffalo's hebben een zwaar programma om af te sluiten.

Tegen Union zien ze ex-speler Alessio Castro-Montes terug. Die ruilde vorige zomer de Gent Arena voor het Joseph Mariënstadion. En daar heeft hij nog geen spijt van.

"Al had ik dit zeker niet verwacht", lachte hij donderdagavond na de ontgoochelende nederlaag tegen Fenerbahçe. "Tot nu toe vielen alle puzzelstukjes gewoon in elkaar. Kijk naar Cameron Puertas: vorig jaar op de bank, nu één van de beste spelers in de competitie."

De negatieve spiraal bij tegenstander Gent doet Castro-Montes wel pijn. "De voorbije jaren moesten we altijd achtervolgen na een slechte start. Daarom is het nu extra erg voor hen dat ze na een goeie start zo wegzakken. Ze hebben de impact van de internationals die weg moesten in januari onderschat en ook belangrijke spelers laten vertrekken."

Al denkt Castro-Montes nu ook niet dat het een walk-over zal worden. "Zij hebben de punten nodig en ze zullen er hun kop voor smijten. Ze hebben nog heel wat kwaliteiten. We zullen moeten oppassen.