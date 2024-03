Vincent Kompany moet alweer nieuwe klap incasseren met Burnley

Burnley nam het zondagnamiddag op tegen West Ham. Vincent Kompany kon zijn club net niet leiden naar een vierde overwinning van het seizoen. Het werd 2-2.

Zondagnamiddag trok Burnley naar West Ham. De ploeg van Vincent Kompany kon voor het eerst sinds december nog eens winnen.

Na elf minuten spelen kon Datro Fofana de score openen, hij bezorgde Burnley een vroege voorsprong. Kort voor rust werd het 0-2 na een eigen doelpunt van Mavropanos.

Meteen na de pauze werd het 1-2. Lucas Paqueta werkte het leer rustig tegen de touwen. Nadien deed David Moyes een gouden wissel. Hij zette Danny Ings in de ploeg voor Nayef Aguerd.

In de 85e minuut scoorde hij meteen de gelijkmaker, al werd die snel afgekeurd voor offside. Enkele minuten later, in de blessuretijd, deed hij het echter opnieuw. Deze keer telde het doelpunt wel.

Zo wint Vincent Kompany net niet voor de vierde keer dit seizoen met zijn Burnley. De club staat samen met Sheffield United laatste, al heeft Burnley een beter doelpuntensaldo waardoor zij op de 19e plaats mogen staan.