📷 Zo ziet het speciale Kuifje-tenue van de Rode Duivels eruit

Enkele dagen voor de officiële lancering zijn er nieuwe lekken geweest van de truitjes van de Rode Duivels. Het gaat om de speciale editie die in het teken van Kuifje staat.

Al maandenlang circuleren er foto's van de mogelijke nieuwe truitjes van de Rode Duivels voor het EK 2024. Donderdag worden ze officieel onthuld worden samen met de selectie van Domenico Tedesco voor de twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Ierland en Engeland.

Echter, zoals vaak het geval is in dit soort situaties, worden zulke dingen al eens vroeger uitgelekt. We kunnen nu al zien hoe het nieuwe shirt er zou moeten uitzien.

De Rode Duivels eren Kuifje

De tenue is duidelijk een eerbetoon aan Kuifje, zoals al geweten was. Met een blauw truitje en een bruin shortje hebben ze hun best gedaan.

Op donderdag 14 maart worden de truitjes dus officieel voorgesteld in het Hergé museum in Louvain-la-Neuve.

👕 Les premières images officielles du maillot extérieur de nos Diables Rouges 🇧🇪



Alors, vous en pensez quoi ? 🤔@Raccoon93766076 pic.twitter.com/AIN63hhXmA — Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) March 10, 2024