Anderlecht gedwongen voorzichtig te zijn: cruciale speler heeft rust nodig

U hoeft komend weekend geen Yari Verschaeren in de ploeg te verwachten tegen KV Kortrijk. De aanvallende middenvelder zal wat bijkomende rust krijgen voor de play-offs.

Voorzichtigheid is immers geboden en de signalen waren er al. Zowel tegen Club Brugge als tegen RWDM kreeg Verschaeren last aan de dijbeenspieren. Wat ook niet verwonderlijk is.

Verschaeren is nog maar 2,5 maand terug na zijn zware knieblessure en speelde intussen al 17 matchen. Da's veel voor een speler die zo lang out was. Dat hij nu wat last krijgt aan de dijspieren kon dan ook niet uitgesloten worden.

Dat zijn de spieren die verantwoordelijk zijn voor het strekken van de knie en die zijn toch lang uit roulatie geweest. Er wordt dan ook overwogen om hem wat extra rust te geven.

Ze gaan hem immers nodig hebben in de play-offs en tegen Kortrijk gaan er geen risico's genomen worden. Waarschijnlijk zit hij wel in de kern, maar niet als starter.

Daarnaast moet Brian Riemer ook Thomas Delaney proberen meer speeltijd te geven nadat hij tien weken aan de kant stond met een spierblessure. Zaterdag gaat er sowieso geroteerd worden bij paars-wit.