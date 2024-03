Luca Oyen is niet alleen: waarom de kans 'groot' was dat ook de andere knie het ging begeven

Voor de tweede keer in zijn nog jonge carrière scheurde Luca Oyen de voorste kruisband van de knie. Deze keer wel de andere. En dat is geen toeval, legt dokter Jan Truijen, kniechirurg en bestuurslid van RC Genk, uit bij HLN.

Eerder maakten ook al Zinho Vanheusden, Bryan Heynen en Dante Vanzeir het mee om beide kruisbanden te scheuren."Uit studies blijkt dat het risico om dezelfde kruisband opnieuw te scheuren op zo'n zes procent ligt. Bij de andere knie ligt dat dubbel zo hoog: liefst 12 procent", klinkt het bij Truijen in HLN.

Hoe dat juist komt, is niet geweten, maar er zijn vermoedens. "Wat je het meeste tegenkomt, is dat de biomechaniek - dat wil zeggen: hoe je neerkomt of hoe het lichaam zich gedraagt bij een bepaalde beweging - ietwat veranderd is."

"Hetzelfde geldt voor de neuromusculaire controle (het op het juiste moment aanspannen en ontspannen van bepaalde spieren, red.)."

"In een match loop je 14 keer meer risico op een kruisbandblessure dan tijdens een training. Want tijdens een wedstrijd worden bewegingen met een hogere intensiteit en snelheid verricht", verklaart Truijen.

Ook het moment in het seizoen heeft een invloed. "Uit een Italiaanse studie blijkt ook dat kruisbandletsels vaker voorkomen in de maanden oktober en maart. Niet toevallig meer aan het begin en tegen het einde van de competitie. Vroeg in het seizoen zijn spelers dikwijls nog niet op hun best wat spierkracht betreft. Tegen het einde heb je dan weer te maken met vermoeidheid."