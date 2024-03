Thibaut Courtois toch nog mee naar het EK? "Dat kan bijna niet anders"

Als u dacht dat de kous af was nadat Thibaut Courtois aankondigde dat hij niet mee zou gaan naar het EK, dan zal u bedrogen uitkomen. Na de verklaringen van Carlo Ancelotti dat hij wedstrijdfit zal zijn na de internationale break laait de discussie weer op of de KBVB geen nieuwe poging moet doen.

En bij Extra Time waren de analisten heel duidelijk over de zaak. Als Courtois straks matchritme opdoet, moeten Domenico Tedesco en Frank Vercauteren weer met de Madrileen gaan praten, vinden Steven Defour en Rob Schoofs.

"De voornaamste reden die hij aangaf, was dat hij niet volledig fit zou zijn. Maar als hij na de interlandbreak speelt, lijkt het EK wel haalbaar", aldus Steven Defour.

"Ik denk dat er wel nog gepraat zal worden. Dat kan bijna niet anders. Als je het interview hebt gezien ... Er zal een poging ondernomen worden om de plooien glad te strijken."

Rob Schoofs kon niet anders dan hem gelijk geven. "Als de beste keeper van de wereld fit is, denk je als bondscoach erover na om hem mee te pakken", duidde de middenvelder het evidente aan.

Svilar meenemen?

Maar intussen is er ook discussie over Mile Svilar. Die doet het enorm goed bij AS Roma en zou ook in aanmerking kunnen komen. Dan moet er wel één van de andere doelmannen thuisgelaten worden.

"Dat hangt af van wat er de komende maanden gebeurt", pikt Defour in. "Selecteren moet je doen op basis van vorm en talent. Simon Mignolet was destijds ook onze onbetwiste nummer 1, maar op een bepaald moment besefte Marc Wilmots dat Courtois te goed was om nummer 2 te zijn."