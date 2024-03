Toby Alderweireld zorgt voor politieke rel tussen Groen en Vlaams Belang, ook makelaar moeit zich in de debatten

Toby Alderweireld werd een paar maanden geleden verkozen tot Gouden Schoen voor zijn briljant jaar 2023. Een foto die in die periode werd gepost, zorgt nu voor beroering. Een politiek relletje zo u wil.

Toby Alderweireld is het nieuwe gezicht tegen online haatspraak. Een campagne van ComeTogether is dat, waarbij het Belgisch voetbal zich schaart tegen haatdragende commentaren en dergelijke meer via het wereldwijde web.

De Brusselse Groen-politicus Juan Benjumea Morena is daarop in zijn pen gekropen om via de sociale media zijn afschuw te laten horen, omdat diezelfde Alderweireld afgelopen zomer op de foto ging met Tom Van Grieken, de voorzitter van Het Vlaams Belang.

Politiek relletje?

Die herpostte de foto in kwestie in januari, om Alderweireld als mede-Antwerpenaar proficiat te wensen met zijn Gouden Schoen. Toen was er geen ophef over de foto, nu dus des te meer door de campagne tegen haatspraak.

Boegbeeld van campagne tegen haatspraak en racisme poseert met brede glimlach naast voorzitter van partij die van haatspraak en racisme dagelijkse praktijk maakt.



Geweldig bezig 👏 pic.twitter.com/968yCeIsLg — Juan Benjumea (@_juanbenjumea) March 11, 2024

Juan Benjumea Morena kreeg meteen de wind van voren van de makelaar van Alderweireld, advocaat Stijn Francis. Die zegt In Het Nieuwsblad het volgende: “Toby gaat op zo’n publieke events duizend keer op de foto. Moet hij dan telkens een partijlidkaart gaan vragen of voor elke persoon een check doen wat hij ooit op zijn sociale media heeft verkondigd?”

Volgens Benjumea Morena gaat het dan weer niet over politiek, aangezien hij zich zelf niet meer verkiesbaar opstelt: “Ik kom zelfs niet meer op. Ik ben bezorgd over de opkomst van racisme en extreemrechts.”