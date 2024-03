Anderlecht wil Genk nog steeds aftroeven voor JPL-verdediger die steeds meer adelbrieven voorlegt

Boris Popovic moest afgelopen weekend een rode kaart incasseren in de wedstrijd tegen Charleroi, tot ontsteltenis van zijn team Cercle Brugge. Die reageerden middels een duidelijk statement op de zaak. Een teken dat ze Popovic enorm hard nodig hebben.

Boris Popovic is centraal achterin bij Cercle Brugge aan een prima seizoen bezig. Hij verzamelde ondertussen al meer dan 2000 speelminuten dit seizoen bij De Vereniging en was daarin al goed voor drie assists voor Cercle Brugge.

De nog steeds maar 24-jarige Servische verdediger kwam in liefst 22 competitiewedstrijden aan de aftrap voor groen-zwart en is de laatste maanden een zeer belangrijke schakel geworden in het radarwerk van coach Miron Muslic.

Dat zijn team met een statement uitpakte na diens rode kaart? Dat zegt op zich ook wel wat over hoe hard ze hem ook op de slotspeeldag zouden kunnen gebruiken. De Vereniging is nog in volle strijd voor play-off 1 en rekent daarbij ook op Popovic.

Temeer hij in de Champions' Play-off zijn waarde nog eens zou kunnen zien aan iedereen die het wil zien. Momenteel is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt geschat op twee miljoen euro. Dat is tien keer zoveel als toen hij aankwam op Jan Breydel, in 2021 vanuit Monaco.

Veel interesse voor centrale verdediger

Het hoeft dan ook geen verrassing te zijn dat hij in de belangstelling staat van heel wat ploegen uit binnen- en buitenland. PSV en Hoffenheim roerden zich eerder al, afgelopen winter was er ook interesse uit de Jupiler Pro League.

Zowel KRC Genk als RSC Anderlecht wilden hem er graag bij hebben, al leek een wintertransfer moeilijk - Cercle Brugge wilde hem graag houden en hij ligt er ook nog tot juni 2025 onder contract, met optie op een jaartje extra.

Paars-wit bood drie miljoen euro, al kon dat met bonussen nog oplopen. Volgens Het Nieuwsblad zijn ze ondertussen nog steeds geïnteresseerd in de centrale verdediger. Echt opvallend of een verrassing hoeft dat niet te zijn.

De club zoekt naar een opvolger voor Zeno Debast en kijkt daarbij niet enkel naar het buitenland. Een speler die de competitie kent? Dat kan altijd een voordeel zijn. En Popovic past zeker in het plaatje van een Belgische topclub.

Secuur en geen kaartenpakker

Zijn rode kaart tegen Charleroi was atypisch, want door de band genomen is Popovic zeker geen kaartenpakker. Meestal lost hij alles op met noeste arbeid en slimme looplijnen, zonder in de fout te moeten gaan.

Vorig seizoen viel hij af en toe misschien meer op - inclusief een aantal nominaties in ons team van de week. Deze jaargang valt hij minder op, maar dan zijn verdedigers vaak op hun best. Het aantal fouten tot een minimum beperken en gewoon het werk doen, dat volstaat vaak. Levert het na drie jaar (eindelijk) een grote transfer op voor de in Tours geboren Serviër? Het zou zeker kunnen.