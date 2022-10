Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 15

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we ook deze week Hervé Koffi. Hij pakte uit met heel wat erg goede reddingen, goed voor een clean sheet en een overwinning tegen Antwerp. Verdediging Achterin kiezen we voor drie man. De Cuyper scoorde er twee voor Westerlo, Munoz wist te scoren voor Genk en Popovic voor Cercle Brugge. Alledrie deden ze ook verdedigend hun werk. Middenveld Op het middenveld kunnen we niet naast Raskin van Standard, die voor anderhalve assist en een weergaloze dribbel zorgde. Hayashi scoorde voor STVV, Schoofs voor KV Mechelen en Ilaimaharitra kreeg Antwerp op de knietjes. Aanval In de aanval kiezen we voor Refaelov (2 goals), Hornby (2 goals) en een erg kwieke Paintsil - inclusief assist. Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL