Fredberg aan het werk: 'RSC Anderlecht gaat concurrentie aan met Duitse topclubs om opvolger Debast snel in te lijven'

Bij RSC Anderlecht zijn ze stilaan aan het kijken naar de toekomst. Daarbij komen ze ook uit naar mogelijke nieuwe aanwinsten, aangezien er deze zomer wel eens een paar bepalende spelers zouden kunnen vertrekken.

Een vertrek van Zeno Debast bij RSC Anderlecht mag niet langer worden uitgesloten. De vijfvoudige Rode Duivel heeft opnieuw stappen gezet naast Jan Vertonghen in het hart van de defensie en er zijn al heel wat kapers op de kust.

De interesse maakt ook het bestuur van paars-wit ondertussen wakker, want daar moeten ze op zoek naar een opvolger voor Debast. En als Jan Vertonghen zelf zou stoppen deze zomer - al lijkt die kans voorlopig klein - hebben ze zelfs twee centrale verdedigers nodig.

Opvolger Zeno Debast moet van bij Bayer Leverkusen komen

Filip Milojevic maakt de nodige indruk bij de U19 van Bayer Leverkusen. En dus heeft technisch directeur Jesper Fredberg van Anderlecht hem op het oog. De interesse van de Deen in de stevige centrale verdediger is niet nieuw.

De 19-jarige Oostenrijker heeft nog een contract tot juni 2025. Het is dus nu het moment om te cashen bij Leverkusen, als ze dat willen. Er zijn wel diverse andere Duitse clubs die hem willen en ook uit zijn eigen land is er interesse.

Transferexpert Sacha Tavolieri heeft ondertussen ook bevestigd dat er wel degelijk interesse is van Anderlecht in de jongeling. Benieuwd of Anderlecht hem ook zal kunnen losweken.