Blessin neemt géén blad voor de mond: "Die mensen neem ik niét serieus"

Ondanks de vele afwezigen heeft Union SG donderdagavond Fenerbahçe SK verslagen. Het werd 0-1 in Istanboel. Een overwinning die volgens Alexander Blessin niets te maken heeft met toeval.

Union SG leek na de 0-3-nederlaag in Brussel kansloos in Istanboel, maar niets was minder waar. Meer zelfs: met iets meer efficiëntie was Fenerbahçe SK nog niet thuis geweest.

"Ik heb nooit getwijfeld aan de prestatie van mijn spelers", is ook Alexander Blessin trots op zijn troepen. "Ik ken ze, ze zijn altijd hongerig. Niemand moet mij vertellen dat het dezelfde situatie is als in de wedstrijd tegen Liverpool FC."





Blessin bleef met complimenten gooien. "Er waren geen spelers afwezig bij Fenerbahçe, er was geen sprake van onderschatting,... Het was simpelweg een goede prestatie van mijn team. We wonnen en pakten een clean sheet op het veld van Fenerbahçe."

"Dat gebeurt niet elke dag", besluit Blessin. "Ik ben enorm trots dat we onze Europese campagne hebben afgesloten met een overwinning. Dat geeft mij én de spelers energie voor de weken die eraan zitten te komen."

Pakt Union SG de dubbel?

Les Unionistes staan voor een titelstrijd én een bekerfinale. Nochtans zien enkele analisten dat de Brusselaars aan het afzwakken zijn. "Ik lach om mensen die zoiets zeggen. Die neem ik zelfs niet serieus. Ik geloof in mijn spelers."