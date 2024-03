Vetlesen heeft boodschap voor de fans: "Zal veel meer tot uiting komen"

Hugo Vetlesen was er in de heenwedstrijd van de achtste finale in de Conference League tegen Molde niet bij, toen Club Brugge met 2-1 de boot in ging.

Blauwzwart moet in eigen huis winnen met twee doelpunten verschil om direct door te stoten naar de kwartfinales. Zeker tegen een tegenstander van dit kaliber zou het normaal niet fout mogen gaan, maar er ging de voorbije weken al zoveel verkeerd bij Club Brugge. Nu ook de titel geen optie meer lijkt te zijn en ook de bekerfinale weg is, moet blauwzwart wel scoren op het Europese toneel. De heenmatch miste Hugo Vetlesen door ziekte, vandaag is hij wel van de partij. “In de heenwedstrijd lieten we de tegenstander te veel ruimte. Daardoor kwamen ze in hun spel. We hebben meer controle nodig. Thuis eisen we sowieso vaker de bal op en spelen we hoger. Het Club-DNA zal dan meer tot uiting komen”, vertelde Vetlesen op de persconferentie. Laatste match van Ronny Deila? De wedstrijd zou bij een nederlaag ook wel eens het eindstation van trainer Ronny Deila kunnen worden door de zwakke prestaties van de voorbije weken. Voor Vetlesen telt elke wedstrijd, dus deze match is niet belangrijker dan alle andere. “In alle competities willen wij uitblinken”, gaat Vetlesen door. “Maar je moet dat stap voor stap bekijken, anders maak je fouten. Nu ligt de focus volledig op Molde. Onze groep is kalm en gefocust om een resultaat neer te zetten. Iedereen beseft hoe belangrijk deze wedstrijd is.”





