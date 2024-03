Grote terugkeer in de selectie van Standard voor laatste wedstrijd van de reguliere competitie

Ivan Leko zit nog steeds zonder enkele belangrijke basisspelers. Hij mag er nu wel eentje weer welkom heten. Marlon Fossey, die al enkele weken afwezig was, zal weerdeel uitmaken van de selectie voor de wedstrijd tegen Eupen op zaterdag.

Standard, dat nu zeker is van het behoud, zal de reguliere competitie thuis afsluiten tegen KAS Eupen. Ivan Leko ziet voor dat duel een basisspeler terugkeren.

"Ik denk dat er geen grote verrassingen zijn. De selectie zal vergelijkbaar zijn met die van vorige week. Speler per speler is het nog moeilijk te zeggen. Ngoy, Vanheusden en O'Neill zijn er niet bij, dat is alles wat we op dit moment kunnen zeggen. Marlon Fossey heeft wat trainingen meegedaan, dus hij zal geselecteerd worden."

Hoewel het niet zeker is dat de Amerikaan zal starten in de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, kan de rechtsback wel speeltijd verwachten.

De spanning bij de club is wat afgenomen sinds afgelopen zondag. Ivan Leko kan nu beginnen met bouwen naar volgend seizoen toe.

"Ik hoop op een nieuw begin, een team dat vrijer speelt, gemotiveerd is, wil tonen dat het meer kwaliteit heeft en meer verdient. Het belangrijkste is om mentaal te focussen en vrij te spelen, om te laten zien dat er hier altijd genoeg kwaliteit is om meerdere opeenvolgende wedstrijden te winnen."