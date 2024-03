Hasi laat zich uit over de druk die op KV Mechelen ligt om Play-off 1 te halen

KV Mechelen moet winnen van OH Leuven om zeker te zijn van de top zes. Maar zelfs bij een gelijkspel of nederlaag is de Champions' Play-offs nog mogelijk.

KV Mechelen heeft zijn lot zondag in eigen handen. Wint het van OH Leuven, dan is de ploeg van Besnik Hasi sowieso zeker van een plaatsje bij de eerste zes en deelname aan de Champions’ Play-offs.

De trainer van Malinwa heeft alvast geen zin in veel rekenwerk. “Ik denk niet dat Charleroi zomaar gaat winnen bij Gent en RWDM bij Cercle”, is Hasi duidelijk bij Gazet van Antwerpen. “Enkel voor Genk is het moeilijk bij Westerlo, want die ploeg heeft misschien nog één punt nodig voor het behoud.”

Beloning voor het harde werk bij KV Mechelen

“De andere ploegen mogen misschien rekenen, maar wij niet. Voor ons is het duidelijk. Net zoals voor OHL. Zij moeten óók winnen. Ons spel gaan we niet veranderen. Het wordt sowieso een leuke, interessante match in een uitverkocht stadion. Ervaring en mentaliteit kunnen de doorslag geven”, gaat Hasi verder.

Anders doen dan anders, dat past niet in de werkwijze van de trainer van KV Mechelen. Hij voelt ook geen extra druk in de spelersgroep en dat is vooral te danken aan het feit dat zijn spelersgroep de voorbije weken veel volwassener geworden is.

“Dit kan de bekroning zijn van hun harde werk van de laatste maanden. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat mijn ploeg wordt beloond. Ik hoop het voor de club, de spelers en de fans, want ze zijn er al een paar keer dichtbij geweest. Ik hoop dat het deze keer echt lukt.”