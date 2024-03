Reactie Mechelen te zelfzuchtig voor Champions' Play-offs? Ontgoochelde Hasi reageert geprikkeld, Slimani een antiheld

De erg knappe reeks onder leiding van Besnik Hasi is voor KV Mechelen dan toch niet genoeg om de Champions' Play-offs te halen. Was er te weinig onbaatzuchtigheid om in Leuven de kansen af te maken? In het slot verdedigden beide ploegen nog amper.

Ook KV Mechelen had dus nog de kansen om het doelpunt van de verlossing te maken. Belette iets te veel egoïstisch spel om het goed uit te spelen? "Ik zou niet zeggen dat we té zelfzuchtig waren. Op bepaald moment moet je de ervaring hebben. Bassette gaat op Ricca af: 9 op de 10 keer zal hij 'm passeren." Bassette scoort niet, Nsingi wél Deze keer besliste de aanvaller om te snel in zijn lijn te lopen. "Aan de overkant komt Nsingi naar binnen en scoort hij. Dat is ook een kwaliteit. Als je een 5 tegen 2 hebt en aan de andere kant iemand vrij staat en toch niet de juiste beslissing neemt... Ik kan de jongens dat niet verwijten, iedereen bij ons wilde winnen." Hasi haalde wel degelijk heel even de ervaring aan, maar reageerde geprikkeld toen hij daar dan een vraag over kreeg. "Jij denkt dat, dan moet je uw vraag zo stellen. Ik heb het niet over ervaring, ik heb het over kwaliteit. Ervaring hebben we genoeg. Een ervaren man als Slimani mist wel een grote kans." Hasi verklaart vervanging Slimani Die werd ook vervangen nadat hij dé kans op 0-1 naast kopte. "We hebben hem naar de kant gehaald omdat we hem minder vonden. We wilden jongens met snelheid brengen om de tegenstander pijn te doen." Ook die aanpak heeft geen vruchten opgeleverd. "Ik heb mijn jongens ontgoocheld gezien in de kleedkamers. Dat is volkomen normaal. Ook onze fans zullen ontgoocheld zijn. Ook op dit moeilijke moment moet je bekijken wat je allemaal goed gedaan hebt. De spelers hebben de laatste drie maanden heel veel vreugde gebracht aan iedereen die zich verbonden voelt met Malinwa."