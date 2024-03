OH Leuven zorgt op laatste speeldag van reguliere competitie voor primeur in Belgisch voetbal

OH Leuven speelt zondag een enorm belangrijke wedstrijd tegen KV Mechelen. Voor deze wedstrijd pakt de Leuvense club ook uit met een primeur.

OH Leuven staat nog voor een zware opdracht zondag. Er moet gewonnen worden van KV Mechelen, dat dit kalenderjaar enorm straf bezig is.

Daarnaast moet er ook gehoopt worden dat Charleroi verliest. Als KVC Westerlo verliest dan wordt het doelpuntensaldo belangrijk. Dat is voor Westerlo momenteel -12 en voor OHL -14.

Maar de club pakt voor deze belangrijke wedstrijd dus ook uit met een primeur. Het shirt dat de spelers van OHL zullen aandoen werd ontworpen door AI, met input van de supporters.

'Bij OH Leuven streven we naar voortdurende vernieuwing, zowel op als naast het veld. Zo hebben we samen met onze fans en in samenwerking met Cronos, Raccoons en Stanno het derde wedstrijdshirt ontwikkeld', klinkt het op de clubwebsite.

'Via verschillende polls in onze app werd input van de fans gevraagd. Zo vroegen we de supporters naar kleur, maar ook type hals, positie embleem en de slogan in de kraag. Daarnaast gaven veel fans aan dat ze OH Leuven associeerden met het bier Stella Artois.'

'Vervolgens werd met deze input van onze supporters en met behulp van AI een uniek wedstrijdshirt ontworpen. Een gouden shirt met een witte kraag. Een vette knipoog naar het meest bekende en gesmaakte Leuvense erfgoed Stella Artois.'