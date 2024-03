"RSC Anderlecht denkt alleen maar aan de titel en heeft alles voorhanden"

RSC Anderlecht eindigde het reguliere seizoen met een pijnlijke thuisnederlaag tegen KV Kortrijk. Toch zijn ze bij paars-wit duidelijk over wat ze willen, meent Marc Degryse toch alvast. En de hoofdstedelingen mikken hoog volgens hem.

"RSC Anderlecht is maar aan één ding aan het denken en is maar met één ding bezig. En dat is de titel", opende Marc Degryse zijn analyse bij vier-nul. En volgens de analist is er ook nog steeds veel mogelijk voor paars-wit.

"Ze voelen dat het erin zit en ze hebben alles voorhanden. Ze hebben zoveel ervaring en hebben een veel minder zwaar programma gehad dan Union. Wat zou het schelen? Zeker vijftien wedstrijden met Europees voetbal en verder gaan in de Beker van België."

"Voor de prijzen spelen, dat is het dna van Anderlecht. De spelers die er nu zijn hebben de kwaliteiten en de ervaring om dat te doen", aldus Degryse. Ook Frank Boeckx ziet dat ze bij Anderlecht al naar de cijfertjes kijken en de eventuele halvering van de punten.

Reeks tegen Union SG breken als volgende punt

"Thorgan Hazard is net op tijd in vorm, Dreyer en Vazquez blijven scoren. Léoni op de verdedigende middenvelderpositie was ook zeer goed tegen RWDM, daar heeft hij ook zijn plaats gevonden", schuwde Frank Boeckx de complimenten niet.

Paars-wit kan zondagnamiddag de kloof met Union SG wel tot negen punten zien uitlopen, na de halvering zouden dat er vier zijn. "Het volgende dat ze dan eens moeten doen is de reeks tegen Union zelf doorbreken, want ze wonnen de voorbije jaren nooit tegen hen", aldus nog Degryse.