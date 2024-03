Wenkt na Club Brugge, Oostende, Kortrijk, Antwerp en Zulte Waregem het buitenland? "Hoog op verlanglijstje"

Zinho Gano is eindelijk opnieuw deel van de A-kern bij Zulte Waregem. En dus kan de spits proberen te helpen om alsnog promotie af te dwingen voor Essevee. Rest de vraag: wat gaat er deze zomer gebeuren?

Zinho Gano zat de voorbije maanden op een zijspoor bij Zulte Waregem en werd na een akkefietje zelfs een tijd in de B-kern gezet. Ondertussen is alles echter opnieuw peis en vree en dus kan Essevee mét Gano op zoek naar een stekje in de kop van het klassement.

Promotie afdwingen is het doel voor de komende maanden, daarna is de vraag wat er met Zinho Gano gaat gebeuren. Die stond afgelopen winter nog in de belangstelling van verschillende clubs, maar raakte uiteindelijk niet weg.

© photonews

De ex-speler van onder meer Antwerp, Kortrijk, Oostende, Club Brugge en Lommel is in ieder geval einde contract bij Essevee. En dus zou hij in principe nu al kunnen praten met geïnteresseerde clubs, al ligt de eerste focus op promotie.

Einde contract, daarna kan veel voor Zinho Gano

Daarna is er opnieuw veel mogelijk. Het buitenland is volgens Gano zelf een optie dat hoog op het verlanglijstje staat. Als er clubs komen aankloppen, dan staat de aanvaller daar dus zeker voor open - zoveel is duidelijk.

“Ik ben straks einde contract. De komende weken ga ik uiteraard nog alles geven voor Zulte Waregem. Nadien sta ik open voor alles", aldus Gano in Gazet van Antwerpen.