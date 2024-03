Heeft Manchester United dé (goedkope) oplossing gevonden? 'Deze Europese topclub wil ten Hag (gratis) overnemen van Engelsen'

AFC Ajax en Manchester United werken aan een oplossing voor Erik ten Hag. De Engelse topclub wil af van de Nederlandse coach, maar heeft de centen niet om hem op straat te zetten. In Amsterdam hoopt alles en iedereen dan weer op de terugkeer van de voormalige oefenmeester.

Erik ten Hag staat sinds 2022 aan het roer van Manchester United. De Nederlandse coach leek de Engelse grootmacht eindelijk opnieuw te kunnen laten winnen, maar na zijn debuutseizoen ging het ook voor hem in vrije val. Einde verhaal na dit seizoen?

Sir Jim Ratcliffe - sinds enkele weken de nieuwe sterke man op Old Trafford - wil volgend seizoen met een schone lei beginnen. En daar hoort ook een coach bij. Enig probleem: ten Hag op straat zetten kost Manchester United maar liefst twaalf miljoen euro. En dat geld willen The Red Devils niet aan een ontslag spenderen.

Manchester United gooide het geld de voorbije jaren met tientallen miljoenen euro's tegelijkertijd naar buiten. Het heeft ervoor gezorgd dat de Financial Fair Play-waakhonden op de stoep staan. Het volledige verhaal achter het willen-maar-niet-kunnen-ontslaan van ten Hag kan VIA DEZE LINK worden nagelezen.

Volgens de Nederlandse media komt AFC Ajax echter met dé oplossing op de proppen. De Nederlandse grootmacht heeft er een snertseizoen opzitten en wil volgend seizoen een nieuw succesverhaal schrijven. En daarvoor kijken De Ajacieden naar... een voormalige succescoach.

Keert Erik ten Hag terug naar AFC Ajax?

Ten Hag was tussen 2017 en 2022 héél succesvol bij Ajax. Bovendien ziet ook de Nederlander een terugkeer naar de Johan Crijuff ArenA zitten. Hij kan er in een gekende omgeving aan een nieuw hoofdstuk schrijven. We moeten geen extra uitleg geven bij het feit dat Manchester United hem gratis zal laten vertrekken naar Amsterdam?