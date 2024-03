BREAKING! Bom bij Westerlo: Rik De Mil ontslagen omwille van slotfase in Westerlo-Genk

KVC Westerlo heeft zonet een bom van jewelste gedropt. Rik De Mil werd er op staande voet ontslagen omwille van de salonremise van zondag tegen Genk. "Dit past niet bij onze normen en waarden", klinkt het bij de club.

Westerlo laat er geen twijfel over bestaan dat de match van zondag hun besluit deed vormen. "De club heeft het contract met hoofdcoach Rik De Mil met onmiddellijke ingang beëindigd", klinkt het op de clubsite.

"Ondanks het overwegen van een langdurige samenwerking, vonden we het noodzakelijk om deze beslissing te nemen. De club betreurt het dat deze maatregel genomen moest worden, maar kan niet accepteren dat haar waarden en normen in twijfel worden getrokken. We danken Rik voor zijn prestaties en toewijding, en wensen hem alle succes in de toekomst."

Westerlo stuurde gisteren ook al een opvallend perscommuniqué uit waarbij ze zich distantiëerden van alle betrokkenheid bij de slotfase in de wedstrijd tegen Genk.

"KVC Westerlo distantieert zich volledig van de manier waarop de wedstrijd tijdens de laatste vijf minuten is verlopen. Feiten waarop de club geen enkele invloed had", klonk het. "We zullen ons verder verdiepen en beraden of er nog concrete maatregelen dienen genomen te worden."

Westerlo wil zich waarschijnlijk ook juridisch indekken tegen de mogelijke gevolgen. Het bondsparket liet al weten dat ze de zaak onderzoeken. Met deze actie wordt sowieso alle mogelijke schuld bij De Mil gelegd. Een heel opmerkelijke actie, gezien De Mil het zeker niet slecht deed bij Westerlo.