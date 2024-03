Gaan Tottenham en... Manchester United meedingen om Lukaku? "Rode Duivel krijgt veel te weinig krediet"

Er is duidelijkheid in het transferdossier van Romelu Lukaku. De Rode Duivel heeft geen toekomst bij Chelsea FC en mag weg voor een afgesproken bedrag. Met Dwight Yorke heeft de aanvaller alvast een héél sterke pitcher achter de hand.

Om nog even te verduidelijken: Chelsea FC heeft Romelu Lukaku bevestigd dat ieder bod vanaf veertig miljoen euro zal worden geaccepteerd. Dat kan u VIA DEZE LINK nalezen. Een concreet voorbeeld: als een Europese club veertig miljoen euro wil betalen, maar er komt een Saoedisch bod van zestig miljoen euro zal Chelsea ook meewerken aan het Europese verhaal.

Volgens Dwight Yorke is Lukaku overigens een buitenkansje voor een Engelse topclub. "Ik ben ervan overtuigd dat hij nog steeds goed genoeg is om mee te draaien bij de Engelse topclubs die meestrijden voor de eerste zes plaatsen in de Premier League. In mijn ogen moeten Tottenham Hotspur of Manchester United zijn komst - of in het laatste geval: terugkeer - zeker en vast overwegen."

© photonews

"Iedereen heeft de laatste tijd een mening over Lukaku", gaat de voormalige aanvaller van onder meer The Red Devils door in de Engelse media. "Maar die mensen kunnen zeggen wat ze willen. Kijk eens naar zijn statistieken. Lukaku scoort altijd en overal. Hij krijgt naar mijn mening veel te weinig krediet. Lukaku is een doelpuntenmaker en iedere verdediger ter wereld heeft de handen vol met hem."

Waar speelt Romelu Lukaku volgend seizoen?

Het moet gezegd: Yorke is een fan van Big Rom. "Bovendien is hij nog steeds maar dertig jaar. Zijn nieuwe werkgever mag er dus zeker van zijn dat hij waar voor het geld zal krijgen. Manchester United heeft ruim zeventig miljoen euro betaald voor Rasmus Hojlund. Maar als je wil concurreren met de beste teams lijkt Lukaku me een veel betere investering dan de 21-jarige Deen."