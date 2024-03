Westerlo-supporters gaan in de tegenaanval na ontslag van Rik De Mil

Rik De Mil werd vandaag ontslagen door Westerlo. Dat gebeurde na de salonremise van zondag tegen KRC Genk.

Zes minuten KRC Genk het balletje laten rond tikken in blessuretijd, het kostte uiteindelijk de kop van trainer Rik De Mil bij Westerlo.

Een deel van de supporters van de Kemphanen kan duidelijk niet leven met die beslissing van de club. Een spandoek met de slogan “Schijt aan het beleid!” werd ondertussen opgehangen aan de poorten van Het Kuipje.

Daarmee geven ze duidelijk aan dat ze de beslissing van de club niet goedkeuren, zeker niet na wat Rik De Mil met de club gedaan heeft de voorbije maanden.

Nochtans kwam er veel kritiek op de actie van beide ploegen. Westerlo distantieerde zich al heel vlug van “de feiten waarop de club geen enkele invloed had.”

Volgens het bestuur had De Mil dat wel en had hij moeten ingrijpen. Om verdere imagoschade te vermijden werd De Mil de laan uitgestuurd. Hij nam pas eind vorig jaar over toen Jonas De Roeck ontslagen werd.

En bij een spandoek zou het ook niet blijven. Volgens Sporza zou er vanavond een protestactie volgen aan Het Kuipje. Wordt dus zeker nog vervolgd.