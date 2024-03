Turkse eigenaars razend, fans spreken schande na ontslag De Mil: "Het was gênant, maar dit is nog gênanter"

Het ontslag van Rik De Mil beroert de gemoederen. Bijna unaniem wordt de beslissing van Westerlo gelaakt door de fans. Al hopen ook heel wat Brugse fans dat hij nu terugkeert naar het vertrouwde nest.

De Turkse eigenaars van Westerlo zaten er zondag al heel ongemakkelijk bij en lieten hun ongenoegen blijken. Zij waren naar verluidt razend. Zij hebben nu de knoop doorgehakt om De Mil met onmiddellijk ingang te ontslaan omwille van het gebeurde.

Rik De Mil en Wouter Vrancken zouden afspraken gemaakt hebben om de match zo te laten eindigen en ook het bondsparket moeide zich al met de zaak.

Hein Vanhaezebrouck was uiteraard razend en wees met de beschuldigende vinger naar De Mil.

Een coach die beslist om niet meer mee te doen aan de emotie dat het voetbal is? Dat is jammer. Ik vind het een goede coach. Ofwel is er vooraf afgesproken om een deal te maken met een salonremise, maar voor Westerlo was het niet nodig."

Of Hein had verwacht dat het hem de kop zou kosten, dat betwijfelen we.

Rik De Mil remercié…. Vraiment surréaliste ce championnat j’ai plus les mots 🇧🇪🤦🏼‍♀️ — Lucie Drygalski (@LDrygalski) March 19, 2024

Het was gênant, dat vindt iedereen, maar Rik De Mil hiervoor ontslaan is zo mogelijk nog gênanter. #westerlo — Filip Aerts (@FilipAertsDigi) March 19, 2024

Rik De Mil ontslagen bij Westerlo na salonremise tegen Genk https://t.co/LQ2AOAZ95l @KVCWesterlo die man redt Westerlo van P3 en wordt dan zonder pardon bij het vuil gezet … ferm club! — Kristof Boden (@xtofboden) March 19, 2024

Dit kost hoofdtrainer van Westerlo Rik de Mil zijn baan. Binnengekomen toen Westerlo 14e stond, resultaat gehaald tegen Union, Cercle, Antwerp, Gent en Genk en Westerlo naar veiligheid geloodst. Nu hierdoor ontslagen 😭 https://t.co/AqjR3MeSmQ — Ruben (@Rubiomonstro) March 19, 2024

Ook de reacties op de aankondiging liegen er niet om...

