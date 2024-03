'Antwerp heeft oog laten vallen op sterkhouder KV Kortrijk'

De reguliere competitie zit er weer op en de clubs kunnen beginnen aan de play-offs. Toch zullen ze ook al beginnen voorbereiden op volgend seizoen.

Antwerp heeft het seizoen afgesloten op de derde plaats in het klassement. De club start met 26 punten aan de Champions' Play-offs.

Natuurlijk mikt de Great Old dan op een Europees ticket. Maar toch wordt er ook al gekeken naar versterkingen voor volgend seizoen.

Antwerp geïnteresseerd in Isaak Davies

Zo zou Antwerp zijn oog hebben laten vallen op een sterkhouder van KV Kortrijk. Volgens Football Insider zou de Great Old deze zomer een move kunnen maken om Isaak Davies te halen.

KV Kortrijk huurt de aanvaller momenteel van Cardiff City. Hij zou na de zomer normaal gezien terug naar Cardiff gaan, maar Antwerp zou hem graag overnemen.

Er is wel concurrentie, want ook Monaco en Freiburg hebben Davies op hun lijstje staan. Het zal nog even afwachten worden om te zien waar hij na volgende zomer terechtkomt.