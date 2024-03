Na de hetze met Thibaut Courtois: Youri Tielemans én Thomas Meunier scheppen duidelijk beeld over handelswijze Domenico Tedesco

De voorbije maanden is er veel geschreven en gesproken over de problemen tussen bondscoach Domenico Tedesco en doelman Thibaut Courtois. Een paar collega-Rode Duivels hebben nu ook een boekje opengedaan over de bondscoach. En dat schept mogelijk toch een ander beeld.

Op donderdag ontbrak enkel Koen Casteels opnieuw op training bij de Rode Duivels, waardoor het steeds duidelijker wordt dat Matz Sels tegen Ierland in doel zal staan. Op de persconferentie in de namiddag kregen we Youri Tielemans en Thomas Meunier voorgeschoteld.

Beiden waren er de voorbije jaren bij momenten niet of minder bij in de kern van de Rode Duivels, maar zijn blij er anno 2024 met oog op het nakende EK opnieuw bij te zijn. Beiden dromen dan ook van een groot toernooi te spelen, en Duitsland komt steeds dichterbij.

De voorbije maanden was er heel wat onmin tussen Domenico Tedesco en doelman Thibaut Courtois, die mogelijk nooit meer zal terugkeren bij de Rode Duivels. Tielemans en Meunier komen wat dat betreft met een duidelijke mening over de bondscoach.

Domenico Tedesco is geen opportunist volgens Thomas Meunier

"De coach is altijd zeer open, goed communicatief geweest in zijn uitleg. Dat ik niet speelde, had niet zozeer iets te maken met mijn speelgelegenheid bij Aston Villa. Eerder met welke profielen hij nodig achtte", aldus Tielemans over Tedesco.

En ook Thomas Meunier is duidelijk: "Hij managet het allemaal goed. Tedesco is zich ervan bewust dat het cruciaal is dat iedereen zich goed voelt. Alle spelers hebben een telefoontje van hem gekregen. Of hij ging op bezoek voor een koffie. Ook bij zij die niet spelen. Dan doe je het niet uit opportunisme."