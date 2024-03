Niemand die zich zorgen moet maken: "Die is balverliefd tot in de onwaarschijnlijkheid"

Romelu Lukaku heeft forfait gegeven voor de match tegen Ierland. Hij is momenteel stabiliteitsoefeningen aan het doen bij Lieven Maesschalck in Antwerpen. De topschutter aller tijden is bij AS Roma en de Rode Duivels onmisbaar, maar daar kan hij volgens de topkinesist mee om.

Moeten we ons zorgen maken over Lukaku? Hij moet zowat alles spelen bij AS Roma en de druk is er groot. Daar kan zijn blessure aan de lies nu wel iets mee te maken hebben.

“’Rom’ had de laatste weken last van de regio rond de lies. Hij had al minder getraind en een wedstrijd laten schieten. Maar het is blijkbaar niet van de baan. Hij komt nu bij ons revalideren en werken op stabiliteit", legt Maesschalck uit in HLN.

"We evalueren vandaag of hij terug kan naar de nationale ploeg. Spelen tegen Engeland zou moeten lukken en richting EK is zijn blessure echt niet zorgwekkend.”

Alleen ongelukkig als hij de bal niet ziet

De druk blijft echter tot het einde van het seizoen. “Ja, maar ik heb wel het gevoel dat hij dat kan dragen. Fysiek is ‘Rom’ een ongelooflijk sterke mens. Uiteindelijk, op zijn positie, met zijn carrière, valt zijn blessureleed tot nu toe heel goed mee."

"En mentaal... ‘Rom’ wring je niet zomaar uit, hoor. Da’s ne gast, jongen... Die is eager to play en balverliefd in de onwaarschijnlijkheid. Romelu is alleen ongelukkig als hij de bal niet ziet. Je moet je niet ongerust maken.”