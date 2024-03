"Club-fans gaan tickets in de thuisvakken kopen!" - discussie rond Brugse derby in play-offs hield zelfs politiek bezig

In tegenstelling tot de laatste Brugse derby zal Cercle deze keer niet toestaan dat er meer dan 1.500 Club-supporters in Jan Breydel zitten. Ze willen de sportieve meerwaarde van een thuismatch niet weggooien en er is ook het veiligheidsaspect. Dat zorgde in Brugge voor nogal wat discussie.

In de vorige derby liet Cercle 6.000 Club-supporters toe in het stadion, terwijl dat er normaal maar 1.500 zijn. Dit keer wil Cercle niet afwijken van het reglement.

"In tegenstelling tot de vorige derby worden geen tickets aan Clubfans voor de hele Zuidtribune verkocht. Cercle wil het sportieve thuisvoordeel ten volle laten spelen", aldus burgemeester Dirk De fauw in KVW. "Want 6.000 Clubfans zouden evenveel lawaai maken als de Cerclesupporters. Voor de terugwedstrijd, als Club gastheer is, geldt dezelfde regel.”

De politie is daar alvast niet ontevreden mee na de ongeregeldheden in de vorige derby's. Gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), een fervent Clubsupporter, hield er echter een andere mening op na.

“Met dit besluit bestaat het risico dat vele Clubsupporters in de vakken van het thuispubliek zullen plaatsnemen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast verhoogt het risico op incidenten in de buurt van het stadion of in de binnenstad.”

Louis-Philippe Dupondt, persverantwoordelijke van Cercle, is dat risico nagenoeg onbestaande. "We hebben een sluitend ticketsysteem: je moet je vooraf registreren en je mag slechts één ticket per persoon aankopen. Er worden enkel tickets verkocht aan personen die de voorbije jaren een abonnement voor Cercle hadden en in ons systeem zitten.”