Het zit toch diep bij Vanhaezebrouck: Fofana lost opvallend nieuwtje na vertrek bij KAA Gent

KAA Gent zag tijdens de wintermercato heel wat sterkhouders vertrekken. Malick Fofana was de eerste om het schip te verlaten.

Bij het begin van de competitie in de Jupiler Pro League werd KAA Gent gezien als één van de belangrijkste kandidaten voor de landstitel, omdat ze tijdens de zomermercato al hun sterkhouders aan boord wisten te houden.

Eind januari bleef van die droom niks meer over. Een leegverkoop leek het wel tijdens de wintermercato en dat resulteerde uiteindelijk ook in het feit dat KAA Gent zelfs niet bij de eerste zes eindigde.

Malick Fofana, amper 18 jaar, verliet KAA Gent deze winter voor Olympique Lyon. Ook collega Orban Gift verkaste in januari van de Buffalo’s naar de Franse club.

Geen contact meer met Vanhaezebrouck

Daar kwamen ze tussen wel heel wat sterspelers terecht. “In het begin had ik wel een ‘wow-gevoel’ toen ik me tussen al die grote namen begaf in de kleedkamer. Je went daar uiteindelijk wel aan. Lacazette is kapitein, die spreekt met iedereen en helpt me ook goed”, zegt Fofana in Het Nieuwsblad.

Hij zag ook hoe moeilijk KAA Gent het kreeg in het tweede deel van de competitie. “Dat ze geen Champions’ Play-offs spelen is jammer, het verraste me een beetje. Of ik Gent had kunnen helpen met het bereiken van Play-off I? Dat weet ik niet.”

Bij trainer Hein Vanhaezebrouck zit het vertrek van al die spelers duidelijk diep. “Ik volg de media amper en heb Hein ook niet meer gesproken na mijn transfer”, klinkt het nog verrassend.