Kan KVC Westerlo van een geslaagd seizoen spreken? "Dat is het belangrijkste"

KVC Westerlo heeft zich op de laatste speeldag van het seizoen kunnen redden. Dat door gelijk te spelen in de veelbesproken wedstrijd tegen KRC Genk.

Westerlo kon zich pas op de laatste speeldag redden. De mogelijkheid om dit veel sneller te doen was er, maar die kans lieten de Kemphanen een paar keer liggen.

"Er was dit seizoen wel meer druk, ook omdat vorig seizoen erg goed was", weet Bryan Reynolds. "Aan het begin hadden we het ook moeilijk omdat we veel zware tegenstanders kregen. Dat gaf ons toen ook geen vertrouwen toen."

"Toen vertrok Jonas (De Roeck n.v.d.r.) en kwam Rik (De Mil n.v.d.r.). Dat gaf een boost ook aan alle spelers omdat iedereen zichzelf wilde bewijzen", gaat hij verder.

De play-offs blijven iets speciaals, zeker voor een speler uit Amerika. Toch vindt Reynolds het niet meteen iets slecht.

"In de MLS kun je niet eens degraderen. Daar gaat alles wat rustiger aan, hier is het voor echt. Maar het is een leuke ervaring", besluit hij.

"Belangrijkste is dat we in 1A blijven"

Kan Westerlo nu spreken van een geslaagd seizoen? "Geslaagd, goh", twijfelt Tuur Rommens. "Misschien hadden we wel wat hogere verwachtingen aan het begin van dit seizoen."

"Ik denk dat we naar verwachting misschien iets minder gepresteerd hebben, maar het belangrijkste is dat we in 1A blijven", vertelde hij aan ons na afloop van de wedstrijd tegen Genk.