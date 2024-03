Mirakelman? Twee maanden geleden nog dé grote degradatiekandidaat, nu dé grote favoriet in de play-downs

De trainer die dit seizoen het meest impact gehad heeft op zijn ploeg. Alexander Blessin zal het antwoord zijn. Maar mogen we daar ook nog de naam van Freyr Alexandersson naast zetten? Wat die met KV Kortrijk gedaan heeft, is al een klein mirakel. En dat kan straks een heel groot worden.

Alexandersson heeft in zijn periode van tien matchen aan het roer bij de Kortrijkzanen maar liefst 14 punten behaald. In de 20 wedstrijden voor hem haalden de West-Vlamingen 10 punten. Hij zit dus aan een gemiddelde van 1,4 punten per match.

Iedereen kreeg zijn kans

Dat zijn niet de cijfers van een degradatiekandidaat, meer van een middenmoter. Het strafste daarbij is dat hij bij het overnemen van de ploeg al wist dat hij de play-downs zou moeten spelen en die eigenlijk aan het voorbereiden was.

Natuurlijk was het belangrijk om nog punten te pakken aangezien die in de degradatiestrijd niet gehalveerd worden, maar hij wou vooral voor zichzelf een beeld krijgen van zijn kern en de kwaliteiten erin. Daarom gebruikte hij ook 24 van zijn 28 kernspelers.

Iedereen kreeg de kans om zich te tonen. Zijn basiselftal heeft de IJslander nu daaruit gedistilleerd. Van de zes winteraanwinsten is enkel Jonathan Afolabi zeker van zijn basisplaats. En normaal ook de twee Japanse verdedigers, Haruya Fuji en Ryotaro Tsunoda. Maar die zijn beiden geblesseerd. Da's een tegenvaller.

Maar Alexandersson lijkt de gave te hebben om telkens de juiste keuzes te maken. "Ik heb iedereen getest, ik weet waar we staan", zei hij na de winst tegen Anderlecht. Het moet zeker niet mooi zijn, enkel de resultaten tellen.

Bestuur terecht tevreden

Hij heeft een nieuwe wind door Kortrijk laten waaien. Het bestuur is enorm tevreden met hun nog maar 41-jarige trainer die tot 2026 heeft getekend. Ze zien een duidelijke hand van de coach én ploeg en spelers worden collectief en individueel beter.

Kortrijk sprong op de laatste speeldag van de laatste plaats over RWDM, wat ook mentaal al een groot verschil maakt. Op gelijke hoogte met Eupen en vijf punten achterstand op Charleroi, waar het momenteel grote chaos is.

Ze ruiken hun kans. Van de vier ploegen in de play-downs gaat Kortrijk met de beste gemoedsgesteldheid de strijd aan. Hun trainer mag daarvoor toch al een pluim krijgen. En misschien een standbeeld als ze zich redden.