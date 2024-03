Niemand slaat Tedesco over bij belangrijke beslissing: bondscoach is altijd als eerste op de hoogte

Het was onder Roberto Martinez de gewoonte dat internationals de bondscoach eerst verwittigden als ze een transfer gingen maken. De Spanjaard gaf dan zijn mening en welke invloed het zou hebben op hun speelkansen bij de Rode Duivels. Blijkbaar is het onder Domenico Tedesco niet veranderd;

Thomas Meunier haalde het deze week nog aan in zijn interview met HLN. Voor zijn transfer naar Trabzonspor had hij contact met Tedesco. “Ik heb het er met hem over gehad, ja."

"Hij wilde dat ik zou spelen bij een competitieve club, wat aantoonde dat de deur voor me open bleef staan. Oké, ik maakte minuten bij Dortmund, maar de club was er duidelijk over dat mijn concurrent opnieuw nummer één zou worden."

"Al mijn keuzes staan in functie van de nationale ploeg. Ik moest dus goed kijken waar ik terecht zou komen. Een ploeg die alleen maar verdedigt, heeft met mijn aanvallende profiel weinig zin. Trabzon speelt wel aanvallend.”

Meunier was niet de enige die voor zijn transfer naar Tedesco belde. Ook Youri Tielemans, Matz Sels, Dodi Lukebakio... brachten als eerste werk de bondscoach op de hoogte.

Het toont toch aan dat de dynamiek onder de Italo-Duitse coach heel goed zit. Iedereen wil erbij zijn en houdt rekening met zijn speelkansen bij de nationale ploeg.