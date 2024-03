Opvallende naam op tafel voor Ajax: "Je hebt een bijzondere trainer nodig"

Ajax Amsterdam heeft een zwaar seizoen achter de rug. Er wordt ondertussen volop gekeken om een nieuwe trainer binnen te halen.

John van ‘t Schip werd bij Ajax binnengehaald om dit seizoen nog enigszins een gezicht te geven en daar is hij in geslaagd. Hoe dan ook was de afspraak dat er richting volgend seizoen een nieuwe trainer zou komen.

Er is al een waslijst aan namen de revue gepasseerd en Kenneth Perez komt bij Voetbal International bij een wel heel onverwacht voorstel aandraven: Dick Schreuder, nu in de Spaanse derde klasse actief.

Grote adelbrieven kan hij alvast niet voorleggen. In 2022 degradeerde hij met PEC Zwolle, maar bracht hen een jaar later terug naar de Eredivsie. Toen vertrok hij totaal onverwacht naar het Spaanse Castellon.

Bijzondere trainer nodig bij Ajax

Het feit dat hij die ploegen goed liet voetballen en ook resultaten neerzet zou hem wel eens de geschikte kandidaat voor Ajax kunnen maken, zo oordeelt Perez. Want de erfenis van dit seizoen zal nog eventjes aanslepen.

“Je zit nog wel even met deze selectie in je maag gesplitst. Het is lastig om van spelers met een lang contract af te komen. Daarom heb je echt een bijzondere trainer nodig die wat van deze selectie kan maken”, vertelt Perez.

“Een soort tweede Arne Slot. Schreuder zou Ajax echt aankunnen, denk ik. Je moet soms ook wat durven als club. Natuurlijk gaan mensen hun wenkbrauwen optrekken, omdat het een trainer van Zwolle is en omdat hij nu op het derde niveau van Spanje werkt. Daarom zal je hem wel ongelofelijk veel rugdekking en macht moeten geven.”