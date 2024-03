Wie zal de kapiteinsband dragen bij de Rode Duivels? Bondscoach Domenico Tedesco lijkt het al te weten

De Rode Duivels nemen het zaterdagavond op tegen Ierland. Het zal een leuke test worden voor de Belgische nationale ploeg met oog op het EK van volgende zomer.

Zaterdagavond zullen de Rode Duivels het opnemen tegen Ierland. In het Aviva Stadium in Dublin blikte de bondscoach al even vooruit op de wedstrijd.

Er was al veel te doen om de kapiteinsband. Gezien Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku er niet bij zullen zijn, blijft de belangrijke vraag wie de band krijgt.

Bondscoach Tedesco blijft wat mysterieus eerst. "We zullen nog moeten wachten op de elf basisspelers. Dan kunnen we zaterdag zien en beslissen."

Nadien geeft Tedesco dan toch toe dat hij stiekem al wel iemand in zijn hoofd heeft. "Maar ik weet het ongeveer al wel, ik heb het in mijn hoofd."

Maar de speler waar hij het over heeft, weet het zelf nog niet. "Ik wil het wel eerst zelf tegen de speler zeggen, zodat hij het niet hoeft te weten via de persconferentie."